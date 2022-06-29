Зеленский заявил, что Украина разорвет отношения с Сирией из-за признания «Л-ДНР»

Президент Владимир Зеленский заявил, что после признания Сирией оккупационных структур «ДНР» и «ЛНР», как государств, никаких отношений Украины с этой страной не будет.



«Россия все-таки выдавила из Сирии сообщение о якобы признании оккупационных структур на Донбассе. Якобы как государств. Это никчемная история. В таком случае никаких отношений Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление против Сирии будет. Наоборот: еще большее», — сказал он в видеообращении.

Сирия решила признать независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», следует из заявления министерства иностранных дел страны.



Так называемый посол «ЛНР» в РФ Родион Мирошник заявил ТАСС, что решение Сирии о признании еще не формализовано.