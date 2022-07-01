«ДНР»: Приговоренный к смерти марокканец обжаловал решение «суда»

Адвокат одного из приговоренных группировкой «ДНР» к смертной казни подданного Марокко Саадуна Брагима Елена Веснина подала кассационную жалобу. Об этом заявили в «верховном суде ДНР».



«Поступила кассационная жалоба по Саадуну Брагиму», — уверяют в «суде».



Как сообщает сепаратистский сайт «ДНР», адвокат рассказала, что планирует апеллировать к молодости своего подзащитного, «который попал под влияние украинской пропаганды, сформировавшей искаженное представление о Донбассе». Важным моментом, по мнению защитницы, является тот факт, что Брагим ранее не принимал участия в вооруженных конфликтах.



Также отмечается, что Павел Косован, который является адвокатом третьего приговоренного группировкой «ДНР» к смертной казни иностранца — британца Эйдена Аслина — в ближайшие дни планирует подать кассационную жалобу. К чему будет апеллировать защита, пока не разглашается.

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни.



Адвокат одного из приговоренных группировкой «ДНР» к смертной казни, британца Шона Пиннера, 28 июня подал кассационную жалобу.