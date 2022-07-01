Еврокомиссия предложила выделить Украине миллиард евро

Европейская комиссия предложила предоставить Украине макрофинансовую помощь на один миллиард евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.



«Сегодня мы предлагаем предоставить Украине один миллиард евро. О предоставлении первой части макрофинансовой помощи было объявлено в мае. Это поможет удовлетворить неотложные потребности страны», — заявила президент Еврокомиссии.



Она подчеркнула, что ЕС продолжит оказывать помощь Украине и будет поддерживать ее восстановление в долгосрочной перспективе.

20 мая Европейская комиссия предоставила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.