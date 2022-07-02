В Донецкой ОВА назвали количество погибших и раненых за сутки

За минувшие сутки, 1 июля, в результате обстрелов Донецкой области погибли четыре человека. Есть раненые. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Руководитель ОВА уточнил, что четыре человека погибли в Славянске. Еще 12 человек получили ранения. Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного мирного жителя, раненого в Луганской области.



«С начала вторжения россиян в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 550 мирных людей, ранены еще 1437. В настоящее время неизвестно количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе», — подчеркнул Кириленко.



