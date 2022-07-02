Следующий сезон УПЛ частично пройдет за границей

Следующий сезон Украинской премьер-лиги по футболу частично состоится за границей. Об этом сообщает телеканал «Футбол 1».



За границей пройдут матчи УПЛ между клубами, которые пробились в еврокубки. Им разрешили играть между собой за пределами Украины на период выступлений в групповом этапе европейских турниров.



На данный момент групповая стадия европейского турнира — Лиги чемпионов — гарантирована только «Шахтеру». «Динамо» еще предстоит пройти квалификацию ЛЧ.



Кроме того квалификационный раунд ждут «Днепр-1 в Лиге Европы и «Зарю» с «Ворсклой» в Лиге конференций.



Новый сезон УПЛ начнется 20 августа.



«Сейчас мы отрабатываем финальную версию протоколов безопасности и старт чемпионата с нашими клубами, Кабинетом министров, министерством молодежи и спорта. Есть очень много важных вопросов, с которыми мы впервые в жизни столкнулись, чтобы проводить футбол в нашей стране во время военного положения», — сообщил телеканалу президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.



По его словам старт чемпионата отрабатывается с УЕФА и ФИФА, руководством страны, руководством военных администраций, спортивным сообществом.



«Важно начать чемпионат. Это важно для ребят на передовой, для всех украинцев. Им важно чувствовать, что мы боремся за правду и победу ради нашего будущего», — подчеркнул он.

Согласно первоначальному проекту следующего сезона УПЛ предполагалось, что все клубы, включая участников еврокубков, будут проводить матчи национального чемпионата в Украине.