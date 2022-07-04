Оккупанты утром нанесли ракетный удар по Харькову – разрушена школа

За минувшие сутки в Харьковской области в результате обстрелов погибли три человека, шесть ранены. Утром росармия снова обстрелял ракетами областной центр. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Сегодня в 4 утра российские оккупанты нанесли коварный ракетный удар по Шевченковскому району Харькова. Своей целью военные террористы избрали общеобразовательную школу. Сейчас спасатели разбирают завалы. Предварительно – пострадавших нет, в гимназии никого не было», - проинформировал он.



На территории области враг в течение суток обстреливал города и села Харьковского, Изюмского и Богодуховского районов. В результате атаки разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи и другие сооружения.



По данным главы ОВА, российские захватчики пытались вести наступление на село Прудянка, что на Харьковском направлении, и понеся потери, отступили.

Фото: Telegram / Олег Синегубов