В боях за Лисичанск и Северодонецк оккупанты потеряли около семи тысяч солдат — Арестович

Войска РФ в боях за Лисичанск и Северодонецк потеряли в бою около семи тысяч солдат. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live», отметив, что в этих боестолкновениях были разбиты около «трех бригад» и «два-три танковых батальона».



Он уверяет, что последний серьезный успех РФ в Украине будет связан с городом Лисичанск Луганской области.



По словам Арестовича, российские войска не заняли территорию всей Луганской области, на вышли на границу региона, но очень к ней близки.

4 июня Алексей Арестович заявил, что оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации - это успешная военная операция ВСУ.