В Донецке горит склад с боеприпасами, который разместили в «Камаз-Центре»

Пожар в «Камаз-Центре» в Донецке. Фото из соцсетей

В Донецке произошел пожар на территории автоцентра «Камаз-Центр» в Киевском районе города после обстрела. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.



Как утверждает «штаб территориальной обороны ДНР», на территории «Камаз-Центра» произошло возгорание автотранспорта.



«Камаз-Центр» представляет из себя большой комплекс с СТО, магазином автомобильных запчастей и складскими помещениями.



Обновлено. Судя по силе пожара и частым звукам детонации, на территории «Камаз-Центра» находился склад боеприпасов боевиков «ДНР».



Это подтверждают и очевидцы, которые показали на видео последствия пожара. «Все-таки склад был с боеприпасами. Глянь, боеприпасы лежат», — говорит автор ролика.

«Все-таки склад был с боеприпасами. Глянь, боеприпасы лежат», — очевидцы показали «Камаз-Центр» в Донецке, который загорелся после обстрелаhttps://t.co/x5nMXI0zMw pic.twitter.com/d2R9W8zj0C — Новости Донбасса (@novostidnua) July 5, 2022

В «ДНР» заявили, что от обстрелов в Киевском районе два человека погибли, еще двое ранены.