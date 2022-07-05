Великобритания отправит в Украину новейшую военную технику

Украине будут переданы еще десять самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.



В британском правительстве проинформировали, что Джонсон рассказал Зеленскому о прогрессе в договоренностях, которые были достигнуты на саммитах НАТО и G7.



Также речь шла о новейшей военной технике Великобритании, включая десять самоходных артиллерийских установок и барражирующие боеприпасы, которые поступят в Украину в ближайшие дни.



Джонсон выразил уверенность, что украинские военные смогут вернуть территории, недавно захваченные российскими силами.



Кроме того, премьер-министр Великобритании заверил в тесном сотрудничестве в вопросах скорейшего экспорта украинского зерна.



Также лидеры обсудили ситуацию с британцами, которых захватили в плен российские войска.



