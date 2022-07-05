«Главе» Мелитопольского района сообщили о подозрении в госизмене

«Главе» псевдоадминистрации в оккупированном Мелитополе сообщено о подозрении в госизмене и коллаборационной деятельности.



Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, депутат Мелитопольского районного совета с начала полномасштабного вторжения войск РФ перешел на сторону врага и активно содействовал оккупантам в проведении подрывной деятельности против Украины.



«Он подыскивал и склонял местных жителей к сбору и передаче информации о местонахождении подразделений ВСУ и других сил обороны Украины, расположенных на территории Запорожья», — отметили в прокуратуре.



Позже его назначили «председателем военно-гражданской администрации Мелитопольского района».



«Подозреваемый всячески оказывал поддержку оккупационным властям в управлении захваченными в Мелитополе объектами жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, находящимися в коммунальной собственности местного районного совета», — говорится в сообщении.