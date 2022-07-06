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ВСУ отразили штурмы российской армии на Донбассе — Генштаб

06 июля 2022, 08:58

ВСУ отразили штурмы российской армии на Донбассе — Генштаб

Российские силы ведут обстрелы на Донбассе. Украинские военные отразили штурмы на Славянском, Краматорском, Бахмутском направлениях. Бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Славянском направлении противник вел обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Краснополья и Богородичного. Украинские военные отбили штурм российской армии и отбросили оккупантов в районе населенного пункта Долина. Противник ведет штурмовые действия вблизи Мазановки, бои продолжаются.

На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Северска и Григорьевки. Украинские военные нанесли противнику значительные потери во время его попытки наступления в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Григоровки. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ из артиллерии разных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Травневого, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Украинские воины остановили наступление оккупантов в районе Спорного и отразили атаку неподалеку от Вершины. Нанесли оккупантам урон и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку.

Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары недалеко от Авдеевки.

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