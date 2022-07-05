Главную задачу военных в Донецкой области назвал Кириленко

В Донецкой области главная задача военных на сейчас — обороняться и уничтожать наступательный потенциал российской армии. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Кириленко напомнил, что в Донецкой области боевые действия продолжаются с 2014 года, и уже были выстроены оборонительные сооружения. Одновременно военное командование понимает, насколько многочисленный противник.



«Необходимо много сил, военной современной техники, чтобы их остановить… Сейчас это удается. В настоящее время это и является основной целью — остановить, чтобы враг потерял наступательный потенциал и возможность дальнейшего движения», — подчеркнул глава области.



В дальнейшем же, уверен Кириленко, ВСУ будут переходить к вопросу деоккупации.





Ранее Павел Кириленко сообщал, что за прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погибли два человека, еще четыре получили ранения. Также он показал последствия обстрела Бахмута.



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