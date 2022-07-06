В ISW назвали цель Кремля после захвата Луганщины

Военные аналитики считают целью президента РФ Владимира Путина после захвата Луганской области смену режима и наступление в том числе за пределами Донбасса. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).



Аналитики отмечают, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев повторил первоначальные цели президента России Владимира Путина в так называемой «спецоперации» в Украине, предположив, что Кремль сохраняет максималистские цели. Включая смену режима и территориальную экспансию далеко за пределами Донбасса.



Также в ISW сообщают, что российские войска продолжали наступление северо-западнее и восточнее Славянска, пытаются продвинуться западнее Лисичанского района в сторону Северска.



«Российские силы, вероятно, пытаются получить доступ к сельским дорогам к юго-востоку от Бахмута, чтобы наступать на город с юга. Украинские силы провели ограниченную контратаку к юго-западу от Донецка», — говорится в отчете института.



Кроме того, отмечается, что российские власти проводят усиленные меры по призыву на оккупированных территориях, чтобы компенсировать продолжающиеся человеческие потери. И продолжают закреплять, по мнению экспертов, административный контроль над оккупированными территориями Украины. Это может создать условия для прямого присоединения этих украинских территорий к Российской Федерации, предостерегают в ISW.





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