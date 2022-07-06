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Реальные потери скрывают: Россия проводит в оккупированном Крыму скрытую мобилизацию

06 июля 2022, 15:17

Реальные потери скрывают: Россия проводит в оккупированном Крыму скрытую мобилизацию

Россия проводит в оккупированном Крыму скрытую мобилизацию. Информацию о крымчанах, которых отправили воевать против Украины, погибших в боях, — скрывают. Об этом на брифинге заявила постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.

«Полномасштабное вторжение РФ, начатое 24 февраля, создало для оккупированного полуострова новые вызовы», — отметила Ташева.

По словам постпреда президента Украины в Крыму, жителей полуострова втянули в активную фазу военных действий.

«Четыре месяца оккупационные "администрации" ведут скрытую мобилизацию и отправляют на войну против собственного государства граждан Украины. Реальные потери скрывают. Устраивают тайные закрытые захоронения, а родственникам запрещают распространять любые подробности гибели их детей», — сообщила она.

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