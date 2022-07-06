Оккупанты сделали из полуострова плацдарм для наступления — постпред Зеленского в Крыму

Россия за восемь лет оккупации сделала из Крыма полноценную военную базу и плацдарм для широкомасштабного наступления на материковую Украину. В частности, на Южном направлении. Все нарушения прав человека, которые фиксировались в Крыму, теперь переносятся и на захваченные после 24 февраля территории. Об этом на брифинге рассказала постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.



«На протяжении восьми лет все это сопровождалось убийствами, насильственными исчезновениями, преследованиями, пытками и заключением в тюрьму нелояльного населения, уничтожением свободы слова и собраний и религиозной свободы», — отметила Ташева.



По ее словам, Россия пренебрегала международным правом, совершая в Крыму военные преступления и преступления против человечности.



«Все эти нарушения и безнаказанность оккупант теперь переносит и на новооккупированные территории. Они действуют по тем же самым методичкам, осуществляя ползучую оккупацию Юга», — подчеркнула постоянная представительница президента Украины в Крыму.



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