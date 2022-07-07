В ВСУ показали установку украинского флага на острове Змеиный

Установка флага Украины на острове Змеиный. Фото: Спеціальний Підрозділ «Зґард» / Facebook

На деоккупированном 30 июня острове Змеиный вновь развивается украинский флаг. Об этом сообщает добровольческое подразделение «Зґард» на своей Facebook-странице.



«Наш батальон был первым, кто посетил остров Змеиный после освобождения. Это было рискованно, но теперь на острове развевается наш флаг», — отметили в подразделении «Зґард».



Там также опубликовали фотографии установки флагов Украины на Змеином.

Установка флага Украины на острове Змеиный. Фото: Спеціальний Підрозділ «Зґард» / Facebook

Как сообщает Оперативное командование «Юг», украинские военные на острове подтвердили уничтожение около 30 единиц российской военной техники, обнаружена оставленная амуниция и «сплошные руины».

30 июня стало известно, что российская армия покинула Змеиный в результате успешной операции Вооруженных сил Украины, а на следующий день, 1 июля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты ударили фосфорными бомбами по оставленному ними острову.



Утром 7 июля в ОК «ЮГ» сообщили, что российская армия осуществила ракетную атаку на Змеиный, остров был атакован двумя ракетами воздушного базирования, существенно поврежден причал.