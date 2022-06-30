Войска РФ покинули остров Змеиный

Остров Змеиный. Фото: оперативное командование «Юг»

Российские войска, возможно, покинули остров Змеиный, который оккупировали во время полномасштабного вторжения в Украину.



Об этом сообщает оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины.



«В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров», — говорится в сообщении.



В оперативном командовании добавили, что сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.



В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, войска РФ покинули Змеиный. «ВСУ провели отличную операцию», — подчеркнул он.



Минобороны России назвал выход с острова Змеиный «шагом доброй воли». Подчеркивается, что Вооруженные силы РФ «завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».



Об украинских ударах по позициям российских войск на острове в Минобороны РФ решили не упоминать.



При этом в сообщении ведомства подчеркивается, что «мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины».