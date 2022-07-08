В ближайшее время водоснабжение Мариуполя восстановлено не будет

Быстро восстановить водоснабжение Мариуполя у оккупантов не выйдет, в обозримом будущем воды в городе не будет. Об этом сообщает советник мэра оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко.



Он отметил, что оккупационные власти города признали наличие проблем с водоснабжением. По информации Андрющенко, в Левобережном районе оккупированного Мариуполя невозможно восстановить водоснабжение из-за повреждения водовода российскими бомбами, это же касается значительной части Центрального и Приморского районов.

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что на восстановление города необходимо более $14 миллиардов для проживания там 220 тысяч человек, и, по предварительным оценкам, на эти процессы уйдет семь-десять лет.