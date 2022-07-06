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Власти Мариуполя подсчитали сколько необходимо средств на восстановление города

06 июля 2022, 13:40

Власти Мариуполя подсчитали сколько необходимо средств на восстановление города

Стоимость реконструкции Мариуполя составит более $14 миллиардов для проживания там 220 тысяч человек, и, по предварительным оценкам, на восстановление уйдет семь-десять лет. Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко.

Он сообщил, что оккупанты уничтожили в городе 1 356 многоэтажных домов и разбомбили 40% частных домов, и значительная их часть разбитых домов реконструкции не подлежит.

Окончательную цифру необходимых на восстановление затрат власти Мариуполя назовут после деоккупации, когда можно будет произвести оценку степени разрушений.

Бойченко также сообщил, что власти Мариуполя сотрудничают с экспертами из городов Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам, которые были разрушены во время Второй мировой войны. Экспертами изучается  их опыт восстановления.

4 июля, напомним, в Мариупольском городском совете заявили, что из-за нехватки медицинских препаратов в оккупированном войсками РФ городе гибнут люди.

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