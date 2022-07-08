США помогают Украине, но недостаточно, чтобы победить Россию — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако считает, что этой помощи недостаточно, чтобы победить Россию. Об этом глава государства заявил в интервью CNN.



«США нам помогают, и я хочу сказать, сильно помогают. Но недостаточно, чтобы победить», — сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что Украина ценит оказываемую помощь.



«Но мы хотим увеличения этой помощи и ускорения. Мы сами воюем за нашу землю, мы не хотим, чтобы граждане других стран воевали за нас. США — большая экономика, мировая, она может нам помочь. И оружием, и финансово», — сказал Зеленский.



Также глава государства отметил, что США имеют определенное влияние на решения европейских стран.



«И это тоже помощь. Некоторые государства в Европе хотели балансировать и быть "между капельками под дождем". Но благодаря помощи США они начали нас поддерживать», — сообщил он.



Зеленский отметил, что обращается к лидерам всего мира. Увеличение объемов и ускорение поставок оружия, по его словам, сбережет жизни украинцев и приведет к деоккупации украинских регионов, которые оккупированы Россией.





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