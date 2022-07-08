В Новой Каховке убили полицейского, перешедшего на сторону оккупантов

В Новой Каховке был убит полицейский, который согласился сотрудничать с оккупантами. Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации, депутат облсовета Сергей Хлань.



Он отметил, что в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу.



«Вчера очередная "серия" Чернобаевки, где были разбиты скопления военной техники. Сегодня, буквально два часа назад, попадание в склад боеприпасов в Новой Каховке», — сообщил Хлань.



Кроме того, по его словам, в Новой Каховке вчера был убит предатель, бывший полицейский, согласившийся на сотрудничество с оккупантами — Сергей Томка.



Как пишут в местных пабликах в соцсетях, 26-летнего бывшего полицейского убили в собственном авто.



5 мая правоохранители обвинили Сергея Томку в коллаборационизме.