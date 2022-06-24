В Херсоне подорвали автомобиль коллаборанта: он погиб на месте

В оккупированном Херсоне подорвали автомобиль назначенного россиянами главы «управления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области» Дмитрия Савлученко. Об этом пишет российское агентство ТАСС.



Помимо взорванной машины, в результате взрыва повреждено еще как минимум два автомобиля.



По данным херсонского сайта «Мост», взрыв прогремел сегодня утром возле одной из «хрущевок» в микрорайоне ХБК. Савлученко погиб на месте вместе со своими охранниками.

Место взрыва автомобиля Савлученко. Фото из соцсетей

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