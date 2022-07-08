«ДНР» заявила об одном погибшем и 11 раненых жителях Горловки

Сегодня в подконтрольной группировке «ДНР» Горловке в результате обстрелов ранены 11 человек, из них двое подростков. Об этом сообщил «мэр» Горловки при «ДНР» Иван Приходько в своем телеграм-канале.



По словам Приходько, обстрелу подвергся жилой массив «Солнечный» в Калининском районе Горловки, также прилеты были зафиксированы за заводом «Эластомер» в Центрально-Городском районе Горловки, а также около школы в горловском поселке Пантелеймоновка.



Приходько также сообщил, что в Пантелеймоновке в результате обстрела погиб мирный житель.