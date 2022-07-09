Еще HIMARS и высокоточные снаряды 155 мм: США выделяют новый пакет военной помощи Украине

США выделяют Украине новый пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.



В новый пакет военной помощи, по данным Пентагона, включены четыре РСЗО HIMARS, снаряды повышенной точности для артиллерии калибром 155 мм, три армейских боевых автомобиля, система для контрбатарейной борьбы, запчасти. В Вашингтоне опровергли российские сообщения об уничтожении HIMARS в Украине. Там отметили, что вместе с ранее поставленными Украине HIMARS и очередной военной помощью их общее количество достигнет 12 единиц.



В Пентагоне назвали эту помощь особенно важной и эффективной для противодействия российской артиллерии на Донбассе. Также сообщается, что США отслеживают, как используется поставленное в Украину вооружение. На основании этого принимается решение, что войдет в следующий пакет помощи. И Штаты уже занимаются вопросом того, что «понадобится украинцам в предстоящие месяцы и годы».