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Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15

10 июля 2022, 13:13

Число погибших в результате ракетного обстрела Часова Яра выросло до 15

Разбор завалов в Часов Яре. Фото: Донецкая ОВА Разбор завалов в Часов Яре. Фото: Донецкая ОВА

Количество погибших в результате ракетного обстрела россиянами Часова Яра в Донецкой области возросло до 15. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Донецкой области.

«По состоянию на 13:00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела погибших, спасены из-под завалов пятеро человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами, осуществляются мероприятия по их спасению», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, под завалами возможно нахождение еще 24 человек, из них 1 ребенок.


Сегодня утром российские оккупанты из «Ураганов» атаковали Часов Яр, под завалами 5-этажного дома оказалось более 30 человек.

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