В Часовом Яру из-под завалов спасли еще одного человека

Разбор завалов в Часов Яре продолжается. Фото: Новости Донбасса

Еще один человек спасен живым из-под завалов пятиэтажного дома в городе Часов Яр, разрушенного ракетным ударом российских оккупантов в воскресенье. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов 6 человек. 23 человека остаются под завалами, в том числе ребенок.

Российские оккупанты в субботу вечером обстреляли Часов Яр, разрушив 5-этажный жилой дом.



По состоянию на 13:00 сообщалось о 15 погибших, найденных под завалами, и пяти спасенных. Также сообщалось о 24 людях, в том числе ребенке, которые, предположительно, оставались на тот момент под завалами.