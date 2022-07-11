Сотрудники медиа-проектов Ахметова говорят, что до последнего не знали о передаче лицензий

Медиа Группа Украина отдает государству лицензии на все СМИ без исключения. Так прокомментировала решение бизнесмена Рината Ахметова директорка по коммуникациям System Capital Management Наталья Емченко.



В комментарии журналу «Forbes-Украина» она отметила, что в бизнесе SCM «никаких лицензий на медиа не будет».



По ее словам, Группа направит документы на сдачу лицензий в Нацсовет по телевидению и радиовещанию в ближайшее время. Емченко отмечает, что «Группа передает только лицензии, ни о каких корпоративных правах речь не идет».



«Теперь это просто набор разрозненных активов. Что и как с ними делать – предложит менеджмент МГУ», – говорит Емченко. По ее словам, топ-менеджмент и сотрудники узнали о сдаче лицензий по пресс-релизу и новостям.



Три сотрудника МГУ и Vogue подтвердили, что для них это полная неожиданность. «Все растеряны, никто ничего не понимает», – говорит автор Vogue, которая попросила не называть ее имя.



В МГУ работает около 4 тысячи человек, что с ними будет неизвестно.



«План сокращений будет разрабатывать менеджмент МГУ. Могу сказать только людей не обидят», — говорит Емченко.



Неожиданной новостью была не только для сотрудников медиа SCM. Собеседник из руководства «Слуги народа» говорит, что ничего не слышал об этом, хотя несколько дней назад была встреча с представителями SCM, на которой обсуждали «цивилизованное сотрудничество».



Мы не с кем из власти ничего не обсуждали и не согласовывали, уверяет Емченко.



Помимо жеста протеста и нежелания попадать в реестр олигархов, участники телевизионного рынка не исключают, что у Ахметова приняли такое решение исходя из экономических причин – во время войны невыгодно содержать СМИ.