В Донецкой области назвали количество погибших и раненых от обстрелов

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области погиб мирный житель Марьинки. Спасатели обнаружили под завалами многоэтажке в городе Часов Яр еще восемь погибших, в том числе тело девятилетнего мальчика. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации руководителя ОВА, двое гражданских в области получили ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — подчеркнул Кириленко.



В целом с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибли 602 мирных жителя, еще 1552 человека были ранены.

Российские силы в субботу вечером обстреляли Часов Яр, разрушив пятиэтажный жилой дом. По данным ГСЧС, оккупанты били ракетами «Искандер». По состоянию на 7:00 спасатели обнаружили и изъяли из-под завалов тела 34 погибших, в том числе ребенка. Спасены девять человек.



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