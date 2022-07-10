РФ ударила по жилому дому в Часов Яре ракетами «Искандер»

Российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Часов Яре ракетами «Искандер» в субботу вечером.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов, передает корреспондентка «Новостей Донбасса».
«Вчера примерно в 21:00 произошел обстрел Часового Яра. Ориентировочно четыре прилета. Скорее всего, это были ракеты "Искандер"», — отметил он.
Первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов. Фото: Новости Донбасса
Разбор завалов продолжается. По словам, Бойцова работы продолжатся и ночью.
По состоянию на вечер воскресенья спасателям удалось вытащить тела 15 погибших и спасти шесть человек.
Ранее власти предполагали, что удар был нанесен из РСЗО «Ураган».