РФ ударила по жилому дому в Часов Яре ракетами «Искандер»

Разрушенный дом в Часов Яре. Фото: Новости Донбасса

Российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Часов Яре ракетами «Искандер» в субботу вечером.



Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов, передает корреспондентка «Новостей Донбасса».



«Вчера примерно в 21:00 произошел обстрел Часового Яра. Ориентировочно четыре прилета. Скорее всего, это были ракеты "Искандер"», — отметил он.

Первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов. Фото: Новости Донбасса

Разбор завалов продолжается. По словам, Бойцова работы продолжатся и ночью.



По состоянию на вечер воскресенья спасателям удалось вытащить тела 15 погибших и спасти шесть человек.



Ранее власти предполагали, что удар был нанесен из РСЗО «Ураган».