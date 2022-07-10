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РФ ударила по жилому дому в Часов Яре ракетами «Искандер»

10 июля 2022, 21:19

РФ ударила по жилому дому в Часов Яре ракетами «Искандер»

Разрушенный дом в Часов Яре. Фото: Новости Донбасса Разрушенный дом в Часов Яре. Фото: Новости Донбасса

Российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Часов Яре ракетами «Искандер» в субботу вечером.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов, передает корреспондентка «Новостей Донбасса».

«Вчера примерно в 21:00 произошел обстрел Часового Яра. Ориентировочно четыре прилета. Скорее всего, это были ракеты "Искандер"», — отметил он.

Первый заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вячеслав Бойцов. Фото: Новости Донбасса

Разбор завалов продолжается. По словам, Бойцова работы продолжатся и ночью.

По состоянию на вечер воскресенья спасателям удалось вытащить тела 15 погибших и спасти шесть человек.

Ранее власти предполагали, что удар был нанесен из РСЗО «Ураган».

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