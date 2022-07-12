«ДНР» и «ЛНР» заявили о ранениях мирных жителей в Горловке и Кадиевке

В подконтрольной группировке «ДНР» Горловке сегодня в результате обстрела ранены три человека, в подконтрольной «ЛНР» Кадиевке (до декоммунизации — Стаханов) — один мирный житель.



Как сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько, под обстрел попал поселок шахты им. Изотова в Никитовском районе. Осколочные ранения получили трое мирных жителей.



В так называемом «СЦКК ДНР» не сообщают о пострадавших от обстрелов за минувшие сутки. При этом утверждают, что с начала полномасштабного вторжения погибли 242 мирных жителя, в том числе 16 детей. Ранены 1145 человек, включая 90 детей.



Отмечается, что данные по пострадавшим на захваченных Россией после 23 февраля территориях — неполные. В захваченных населенных пунктах ранены 1490 человек, в том числе 83 ребенка.



Так называемый «СЦКК ЛНР» сегодня сообщает об обстреле Кадиевки. По информации «мэрии», ранен мирный житель.



«Мужчина госпитализирован в Стахановскую центральную городскую многопрофильную больницу с минно-взрывной травмой», — уверяют в «ЛНР».

На подконтрольной украинским властям части Донетчины за сутки погиб один мирный житель, два человека ранены. Также до 34 человек увеличилось количество жертв удара оккупантов по Часов Яру. В числе погибших — ребенок.