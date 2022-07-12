В Кадиевке горит военная техника оккупантов возле школы и детсада

В оккупированной Кадиевке горит техника оккупантов

В оккупированной Кадиевке (до декоммунизации — Стаханов) российские оккупанты разместили штаб в школе. ВСУ ударили по стоящей у здания технике.



В соцсетях местные жители пишут о «прилетах» в районе 10-й школы, где расположен штаб оккупантов.





«Мэр» города при этом показывает территорию детского сада «Сказка», где взрывной волной выбило стекла. Этот детсад расположен через дорогу от школы.





«Ну не 10-ю же школу фотографировать, где живут ВС РФ. И не поляну через дорогу от этого детского сада, на которой вкопана и спрятана военная техника ВС РФ», — пишут в местных пабликах.



Жители города поясняют, что российские оккупанты обустроили базу в школе, а рядом, кроме детсада, находятся жилые дома.





«Точные попадания по технике российских оккупантов возле СШ 10», — показывают в соцсетях.

Также отмечается, что школа цела, а непосредственно рядом с ней и на поляне вблизи горят несколько единиц техники. Сейчас пожар тушат сотрудники «МЧС ДНР».



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