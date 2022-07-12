«ЛНР» сообщила о гибели двоих людей в Кадиевке из-за обстрела

В подконтрольной группировке «ЛНР» Кадиевке (до декоммунизации — Стаханов) в результате обстрела погибли два человека.



Как сообщает так называемый «СЦКК ЛНР», во время обстрела погибли двое мирных жителей, еще двое получили ранения. Группировка уверяет, что были использованы системы HIMARS, выпущены шесть ракет.



Также сообщается о повреждении остекления многоэтажек, детского сада и школы №10. Опубликовано и фото школы.

Напомним, в школе №10, вблизи которой находится детсад и жилые дома, российские оккупанты разместили штаб. ВСУ ударили по стоящей у здания технике.



Смотрите также:



