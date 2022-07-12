Зеленский поставил задачу освободить всю Украину от оккупантов — секретарь СНБО

Президент Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю территорию Украины от российских оккупантов. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире «Радио Свобода».



Он прокомментировал вопрос деоккупации Херсонской области.



«Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, речь идет обо всей Украине», — сказал Данилов.



Он подчеркнул, что конечно, одномоментно освободить все территории невозможно, «но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности».



«Задача Российской Федерации — это уничтожение нас как страны, уничтожение высшего политического руководства нашей страны, и чтобы наша страна прекратила существование», — добавил Данилов.



Он также отметил, что удары по российским военным складам под Херсоном — это следствие работы высокоточного оружия.

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