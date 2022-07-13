«Это угрожает большим городам Донетчины»: Гайдай рассказал о ДРГ, авиаударах и наступлении в Луганской области

Последствия обстрелов Луганской области. Фото: ОВА

Российские военные продолжают обстрелы в Луганской области, по двум населенным пунктам нанесены ракетные и авиационные удары. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, ДРГ россиян украинские военные обезвреживают почти каждый день. В оккупированном Луганске уничтожен склад с боеприпасами.



«Усиление диверсионных разведывательных мер обуславливается нехваткой боеприпасов. Российская армия не прекращает обстрелы. Однако, скорее всего, бережет существующие запасы снарядов, потому что их снабжение прервано работой нашего нового дальнобойного оружия. Недавно сдетонировали военные склады в Кадиевке и Луганске. Сегодня ночью в промзоне Луганска тоже было неспокойно. Поэтому вперед снова идут ДРГ оккупантов, которые пытаются искать слабые места в нашей обороне», — проинформировал Гайдай.



По его словам, оккупанты наступают не только со стороны Лисичанска и Попасной, но и с Изюмского направления.



«Конечно, до тех населенных пунктов, которые мы еще удерживаем, оттуда далеко. Но это угрожает большим городам Донетчины, и, соответственно, может нарушить или вынудить перестроить наши защитные укрепления. Опасность оттуда нельзя исключать. Кроме того, не прекращается авиационное и артиллерийское давление противника в районах административных границ областей. В частности, по Верхнекаменскому и Белогоровке», — сообщил Гайдай.



Он уточнил, что за сутки нанесены четыре ракетных и два авиационных удара. Также эти и близлежащие населенные пункты разрушает артиллерия оккупантов.

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