«ДНР»: Все иностранные пленные обжаловали смертную казнь

Все иностранные военнопленные, приговоренные группировкой «ДНР» к смертной казни, подали апелляции. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».



«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке. Ждем заседания суда», — сказал Пушилин.



По его словам, если «суд» утвердит приговор, то казнить будут через расстрел.



Он напомнил, что на днях «парламент» отменил мораторий на исполнение смертной казни.



Говоря о пленных бойцах «Азова», Пушилин рассказал, что по более чем 100 бойцам «дела доказаны».



«Они уже переведены из мест содержания как пленных в следственные изоляторы. По ним готовятся дальнейшие шаги. Где-то это будет прямое судебное разбирательство, а где-то — трибунал», — подчеркнул глава формирования.

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни.