Группировка «ДНР» отменила мораторий на исполнение смертных приговоров. Такое решение принял так называемый «народный совет». Об этом сообщает сепаратистский сайт «ДАН».



«Правовая норма», уверяют в «ДНР», вступит в силу после опубликования изменений, внесенных группировкой в «уголовно-исполнительный кодекс».



Ранее сообщалось, что положения об исполнении смертной казни нового «уголовно-исполнительного кодекса» группировки «ДНР», начнут действовать с 1 января 2025 года.



В «документе» также отмечается, что смертная казнь на подконтрольной «ДНР» территории исполняется непублично путем расстрела. При исполнении смертной казни должны присутствовать «прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач».

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни.



Адвокат одного из приговоренных группировкой «ДНР» к смертной казни, британца Шона Пиннера, 28 июня подал кассационную жалобу. 1 июля «приговор» обжаловала адвокат подданного Марокко Саадуна Брагима.