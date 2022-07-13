Два населенных пункта Луганщины подконтрольны украинскому правительству — ОВА

Два населенных пункта Луганской области остаются подконтрольными украинскому правительству. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



По его словам, с оккупированных территорий Луганщины российские войска вывозят зерно «КамАЗами». Также сейчас оккупанты занимаются внедрением своего мобильного оператора на территории захваченных населенных пунктов востока Украины.

Гайдай напомнил, что армия РФ уничтожила в крупных городах Луганской области склады с продуктами питания, магазины и рынки, в связи с чем ряд населенных пунктов на грани гуманитарной катастрофы.

К тому же, по информации главы Луганской ОВА, в Рубежном и Лисичанске разрушена система централизованного газоснабжения, восстановление которой потребует значительных средств.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские военные продолжают обстрелы региона, по двум населенным пунктам нанесены ракетные и авиационные удары.