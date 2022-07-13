«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на километры»: В Луганске рассказали о ракетном ударе по складу

Ракетный удар по пригороду оккупированного Луганска пришелся на полигон боевиков, на котором хранились боеприпасы.



Как сообщил «помощник министра внутренних дел» группировки «ЛНР» Виталий Киселев российскому агентству «ТАСС», одна из ракет поразила склад с боеприпасами.



«Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра», — уверяет Киселев.



Также он сообщил, что зафиксированы пострадавшие и разрушения. Кроме того, представитель «ЛНР» утверждает, что «ПВО сработали в последнюю секунду» — им якобы удалось сбить несколько ракет.

Ранее сообщалось, что по военной части оккупантов в Луганске нанесен массированный удар.



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