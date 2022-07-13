В ВСУ рассказали о планах ударить по Крымскому мосту

Крымский мост будет уничтожаться в комплексе с российскими кораблями, это тактическая необходимость, а освобождение Крыма, как и всех оккупированных территорий - неизбежно. Об этом заявил генерал-майор Дмитрий Марченко.



«Вы же понимаете, что Крымский мост не будет одной целью. Это будет комплекс целей при нанесении поражения. Я думаю, что корабли тоже подпадут под эти цели», — сказал он.



Марченко говорит, что благодаря этому мосту РФ обеспечивает пополнение живой силы российских войск в Украине, перебрасывает технику и вооружение. Генерал-майор также отметил, что для уничтожения сооружения понадобятся ракеты дальностью до 300 километров, по его словам, это вооружение необходимо ВСУ «не когда-нибудь, а вчера».

Ранее в группировке «ЛНР» рассказали о ракетном ударе по пригороду оккупированного Луганска, отметив, что был обстрелян полигон боевиков, на котором хранились боеприпасы.



