Новым главным тренером «Шахтера» официально назначен Игор Йовичевич

Представлення Ігора Йовічевіча команді. Фото: «Шахтар»

Игор Йовичевич назначен новым главным тренером «Шахтера», сообщает пресс-служба донецкого футбольного клуба.



«Шахтер» подписал с хорватским специаоистом контракт, рассчитанный на два года. Йовичевич является 35-м главным тренером в истории «Шахтера». На этом посту он заменил Роберто Де Дзерби, который решил покинуть клуб на фоне войны в Украине.



До этого Йовичевич был главным тренером «Днепра-1».



Новый наставник «горняков» уже был представлен игрокам команды.

Представлення Ігора Йовічевіча команді. Фото: «Шахтар»

По данным СМИ, у «Днепра-1» был контракт с Йовичевичем еще на год, но хорват смог уйти благодаря правилу ФИФА, согласно которому иностранные тренеры и футболисты в Украине из-за войны могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты на сезон 2022/23. Это же правило ФИФА критиковал менеджмент «Шахтера», из-за того что клуб покинуло большинство легионеров.



В новом сезоне «Шахтер» ожидает участие в Украинской премьер-лиге, которая состоится несмотря на войну, и групповой раунд Лиги чемпионов. Матчи еврокубков украинские команды будут проводить за границей.