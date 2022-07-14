Россия направляет ракеты туда, где нет ничего военного: Зеленский об ударе по Виннице

На ракетные удары российских войск по центру Винницы отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.



«Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?», — отметил Зеленский.



Также он назвал Россию страной-убийцей и страной-террористом. Кроме того, он показал, как выглядит Винница после обстрела:

В Виннице сегодня прозвучало несколько мощных взрывов. Во время ракетной атаки со стороны российских войск погибли двое мирных жителей, в том числе ребенок, еще шесть человек ранены.