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Россия направляет ракеты туда, где нет ничего военного: Зеленский об ударе по Виннице

14 июля 2022, 12:11

Россия направляет ракеты туда, где нет ничего военного: Зеленский об ударе по Виннице

На ракетные удары российских войск по центру Винницы отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Ракетные удары по центру города. Есть раненые и погибшие, среди них маленький ребенок. Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт?», — отметил Зеленский.

Также он назвал Россию страной-убийцей и страной-террористом. Кроме того, он показал, как выглядит Винница после обстрела:

В Виннице сегодня прозвучало несколько мощных взрывов. Во время ракетной атаки со стороны российских войск погибли двое мирных жителей, в том числе ребенок, еще шесть человек ранены.

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