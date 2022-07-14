В Виннице прогремели мощные взрывы: Есть жертвы, в том числе ребенок, горят около 50 автомобилей

В Виннице прозвучало несколько мощных взрывов.



Информацию подтвердили в Винницком горсовете.



«На территории области прогремели несколько взрывов», — говорится в сообщении.



Жители Винницы сообщают о трех взрывах и густом дыме на местах «прилетов».



Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога.



Обновлено: Как сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, во время ракетной атаки погибли двое мирных жителей.



«"Прилеты" в Винницу. Предварительно, три российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома. Сейчас известно о шести раненых и двоих погибших, среди которых маленький ребенок», — проинформировал он.



По словам Клименко, на месте «прилетов» возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией пожара работают спасатели.



