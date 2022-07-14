Находились в районе удара: поступило 15 сообщений о без вести пропавших в Виннице

В полицию поступило 15 сообщений о без вести пропавших гражданах, которые находились на месте попадания ракет в Виннице. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.



«Винница: по состоянию на 14:00 на специализированную линию полиции поступило 15 сообщений о без вести пропавших гражданах, находившихся в районе попадания вражеских ракет. Сейчас они на связь не выходя», - говорится в сообщении.



По словам Клименко, на месте происшествия продолжают работать более 400 полицейских.

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар из акватории Черного моря ракетами «Калибр» по Виннице. В результате погибли 20 человек, в том числе трое детей. Пострадали и госпитализированы с травмами около 90. Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.