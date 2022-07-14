Ракетный удар по Виннице: Известно о 20 погибших, включая трех детей

Последствия удара по Виннице. Фото: ГСЧС

Количество погибших в результате российского ракетного удара по центру Винницы возросло до 20 человек, включая трех детей. Об этом сообщил замглавы Офиса преидента Кирилл Тимошенко.



90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения.



Кроме того, значительные разрушения и повреждения получили жилые дома, административные и офисные помещения.



Поисковые работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и экстренные службы.



Правоохранителями начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).



По информации ГСЧС, в 10:45 зафиксирован «прилет» на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта «Юбилейный». Сгорело 25 автомобилей.



По данным украинской стороны, войска РФ ударили по центру Винницы крылатыми ракетами «Калибр», запустив их с подлодки в акватории Черного моря.

По данным Нацполиции, ранены 30 человек.

В Виннице сегодня прозвучало несколько мощных взрывов. На ракетные удары российских войск по городу отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.