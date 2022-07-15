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В Интернациональном легионе подтвердили информацию о смерти британца Пола Ури

15 июля 2022, 14:49

В Интернациональном легионе подтвердили информацию о смерти британца Пола Ури

В Интернациональном легионе обороны Украины подтвердили информацию о смерти сотрудника гуманитарной организации Presidium Network, гражданина Великобритании Пола Ури. Об этом сообщает агентства «Интерфакс-Украина» в пресс-службу легиона.

«Мы опечалены известием о смерти мистера Ури. Хотим уточнить, что он не был в Интернациональном Легионе. Он не воевал в Украине. Он был сотрудником гуманитарной организации, как подтвердила Presidium Network, некоммерческая организация, в которой работал мистер Ури», - сказали в организации.

В Интернациональном легионе указали, что поскольку Ури не был легионером, дополнительную информацию предоставить не могут.

О смерти Пола Ури заявила сегодня так называемый «омбудсмен» группировки Дарья Морозова. Утверждается, что смерть наступила из-за «хронических заболеваний и стресса».

В апреле соучредитель и главный операционный директор Presidium Network Доминик Бирн сообщил о том, что двух граждан Великобритании, Пола Ури и Дилана Хили, похитили на временно оккупированной территории Запорожской области.

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