Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В «ДНР» заявили о смерти пленного британца

15 июля 2022, 12:17

В «ДНР» заявили о смерти пленного британца

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области скончался пленный британец Пол Джонсон Энтони Доминик Ури. Об этом заявила так называемый «омбудсмен» группировки Дарья Морозова, передает сепаратистский сайт «ДАН».

«Международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин Офис, посольство в РФ, члены британского парламента), были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также, по его просьбе, соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», — уверяет Морозова.

«Омбудсмен» утверждает, что во время первого медосмотра врачи «ДНР» выявили у пленного ряд хронических заболеваний. Среди них — инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. По ее словам, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь.

«Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — уверяет Морозова.

Британец попал в плен «ДНР» в апреле. Группировка его обвиняла в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни.

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
Война Погибшие Жертвы Плен пленные

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:10
На улицах Харцызска расклеили листовки с угрозами в адрес «ДНР»
12:36
«ЛНР» собирается создать «общественный» штаб «референдума» о вхождении в состав РФ
12:17
В «ДНР» заявили о смерти пленного британца
11:48
В подконтрольной «ЛНР» Кадиевке горит склад боеприпасов
10:00
В Северодонецке подорвалось авто с оккупантами — Гайдай
09:31
«ДНР»: За сутки в результате обстрелов погибли три мирных жителя
08:38
Войска РФ превратили порт оккупированного Мариуполя в свой военно-транспортный хаб
23:28
Удары по Донецкой области участились, сценарии исхода войны в Украине. Дайджест НД за день ►
16:46
Оккупанты в Запорожской области формируют «центральную избирательную комиссию»
15:29
«Мэр» Мариуполя заявил, что в городе осталось 200 тысяч человек
15:27
В Донецке обстреляна автостанция «Центр», есть жертвы
09:53
«ДНР»: Двое мирных жителей погибли в Донецке из-за обстрелов, еще шесть ранены
23:57
Северная Корея признала «Л-ДНР» и ухудшение ситуации в Бахмуте. Дайджест НД за день ►
23:43
Взрывы в Каховке, пенсии в Херсоне, контрнаступление на юге. Что происходит в оккупации
17:15
Пушилин заявил о наступлении оккупантов на четырех направлениях на Донетчине
все новости
13:27
Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице
13:27
Волонтер показал разрушения в Святогорской лавре
13:10
На улицах Харцызска расклеили листовки с угрозами в адрес «ДНР»
13:09
В Минобороны РФ признали, что били по Виннице ракетами
13:00
В Минобороны Украины анонсировали переломный момент в войне с РФ
12:46
В результате атаки на Николаев ранены два человека — мэр
12:36
«ЛНР» собирается создать «общественный» штаб «референдума» о вхождении в состав РФ
12:17
В «ДНР» заявили о смерти пленного британца
11:57
В ВСУ сообщили, что РФ использовала против Украины все типы ракет
11:57
В России деятельность Bellingcat и The Insider признали «нежелательной»
11:48
В подконтрольной «ЛНР» Кадиевке горит склад боеприпасов
11:29
Обстреляны Кировский и Петровский районы Донецка. Есть раненые
11:13
Канада ввела новые санкции в отношении промышленности РФ
11:08
Российские войска обстреляли населенные пункты Сумской области из минометов – глава ОВА
10:50
Подозреваемого в госизмене нардепа Алексея Ковалева объявили в розыск
все новости
ВИДЕО
Волонтер показал разрушения в Святогорской лавре
15 июля, 13:27
В подконтрольной «ЛНР» Кадиевке горит склад боеприпасов
15 июля, 11:48
Более десяти мощных взрывов прогремели в Николаеве
15 июля, 08:34

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция