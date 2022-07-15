«ДНР» заявила об обстреле Донецка и Ясиноватой, есть погибший и раненые

В оккупированной Ясиноватой

В подконтрольных группировке «ДНР» Донецке и Ясиноватой из-за обстрелов есть погибший и пострадавшие. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Как уверяют в группировке, в результате обстрела Петровского района Донецка по ул. Метеоритной один мирный житель погиб, еще один был ранен.



Также «ДНР» заявила об артиллерийском обстреле Ясиноватой. Сначала появилась информация о ранении трех жителей. Позже в группировке заявили, что раненых четверо. Кроме того, есть фото последствий обстрела:









В Telegram-канале «Типичный Донецк» показали последствия обстрела Кировского района города:





Ранее «ДНР» заявляла, что в результате обстрелов за сутки погибли три мирных жителя, 15 пострадали.



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