Оружие по ленд-лизу будет выбирать Генштаб ВСУ — Минобороны

Генеральный штаб ВСУ будет выбирать вооружение, которое поставят в Украину в рамках ленд-лиза. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.



По его словам, сейчас Украина получает современные образцы вооружения по так называемой «президентской» программой от США в рамках выделенных 40 миллиардов долларов. Такие поставки ожидаются до конца сентября, а затем будут поставки по ленд-лизу.



«Мы от ленд-лиза ожидаем очень положительного эффекта, поскольку Украина сама сможет выбирать образцы вооружения и военной техники, которые нужны в тот или иной момент. Какое именно оружие нужно, будет определять Генеральный штаб», — заявил спикер Минобороны.



Сегодня же, отметил Мотузяник, украинским войскам необходима дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожать логистику противника.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.