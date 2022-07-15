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Оружие по ленд-лизу будет выбирать Генштаб ВСУ — Минобороны

15 июля 2022, 17:01

Оружие по ленд-лизу будет выбирать Генштаб ВСУ — Минобороны

Генеральный штаб ВСУ будет выбирать вооружение, которое поставят в Украину в рамках ленд-лиза. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, сейчас Украина получает современные образцы вооружения по так называемой «президентской» программой от США в рамках выделенных 40 миллиардов долларов. Такие поставки ожидаются до конца сентября, а затем будут поставки по ленд-лизу.

«Мы от ленд-лиза ожидаем очень положительного эффекта, поскольку Украина сама сможет выбирать образцы вооружения и военной техники, которые нужны в тот или иной момент. Какое именно оружие нужно, будет определять Генеральный штаб», — заявил спикер Минобороны.

Сегодня же, отметил Мотузяник, украинским войскам необходима дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожать логистику противника.

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая.

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