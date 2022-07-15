Оккупанты устанавливают ракетные комплексы на Запорожской АЭС

Российские захватчики устанавливают ракетные комплексы на Запорожской АЭС, из них оккупанты обстреливают город Никополь. Об этом сообщил президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в эфире телемарафона.



Он отметил, что россияне превратили территорию ЗАЭС в военную базу.



«На ЗАЭС ситуация очень напряженная и с каждым днем становится все более напряженной. Туда завозится новая техника оккупантов, в том числе ракетные комплексы, из которых идут обстрелы другой стороны Днепра — это территория Никополя», — сказал Котин.



По его словам, три дня назад была повреждена линия связи между Запорожской электростанцией и Никополем, но ее восстановили.



Также глава «Энергоатома» добавил, что на территории ЗАЭС по-прежнему находятся около 500 росийских военных, которые контролируют физический периметр. Кроме того, оккупанты завезли туда тяжелую технику, оружие и взрывчатку.