Информационный террор России: Зеленский — о сообщениях про массированные удары по Украине

Российские пропагандисты распространяют сообщения о повышенной угрозе ударов по территории Украины, но это информационный террор, которому не стоит доверять. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 16 июля.



Он прокомментировал сообщения, которые распространились в соцсетях, об угрозе массированных ударов по территории Украины в ближайшие дни, назвав это фейками.



«Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя анонимному источнику. Это иногда приобретает нездоровые формы, когда в социальных сетях и на сайтах распространяются сознательные вбросы из России, цель которых лишь одна: дополнить ракетный и артиллерийский террор против нашего государства еще и информационным террором», — заявил Зеленский.



Он добавил, что сейчас Украине нужен еще и «эмоциональный суверенитет».



«Нам нужен и своеобразный эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас, не подыгрывать информационной игре против Украины. Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное», — подчеркнул президент.